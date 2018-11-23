Интернет-сервиса для размещения объявлений провел исследование на предмет того, что мужчины больше всего хотят получить в подарок на 23 февраля. Выяснилось, что их ожидания скорее всего не совпадут с реальностью, сообщает DEITA.RU.

Так, самые желанные презенты это гаджеты, часы и автомобили. Однако, опрос провели не только среди мужчин, но и среди женщин. Результат показал, что все перечисленное защитники Отечества могут не ждать. Получат они средства по уходу за телом (их собираются дарить 25% женщин), одежду и обувь (23%), подарочные сертификаты (16%), товары для спорта (15%) и носки (14%). Причем на сумму не более 1000 рублей.

Осуществить мечту многих мужчин о собственном автомобиле готовы лишь 1% представительниц прекрасного пола.

Примечательно, что совсем неприхотливых, которые возрадуются и дезодоранту, оказалось не так уж мало - 17%. А наиболее практичных, которые хотят получить носки и нижнее белье, 8%.

Таисия Масина