День 7.

Корреспондент DEITA.RU продолжает путешествие по Юго-Восточной Азии. Сегодня второй день в столице Вьетнама, из-за местного Нового года – Тета – путешественники не смогли уехать из Ханоя, поэтому решили прогуляться не туристическими тропами.

Доброе новогоднее утро во Вьетнаме, многие европейцы вернулись в хостел под утро – праздновали Тет, мы же сладко выспались в номере с двухъярусными кроватями для десятерых. Такие хостелы - отличная возможность сэкономить на путешествии, бронируем «места» на Букинге за несколько часов до приезда в новый город. Завтрак в нашем хостеле включён в стоимость проживания, мы спускаемся на первый этаж, и нам предлагают блюда на выбор. В меню есть как европейский, так и вьетнамский варианты. Здесь же слышим знакомый и родной язык, оказалось, ещё одних ребят из России привлёк дешёвый хостел с завтраком. Мы обменялись впечатлениями о Юго-Восточной Азии и контактами.





Сегодня был по-настоящему интернациональный день. Чуть позже, здесь же, мы познакомились с парнем из Сингапура, его зовут Сэм, и он радушно пригласил нас купаться на речку, мы заинтересовались, ведь изначально это не входило в наши планы, да и вчера мы посмотрели все достопримечательности центрального района, прошагав 14,6 километра пешком.





Сэм познакомил нас с француженкой, которая работает учителем в Китае более семи лет и, как она сама потом рассказала, во Францию возвращаться не собирается - «это скучно и дорого». Женщина отправилась на прогулку с нами. Оказалось, что идти до реки совсем не 10 минут, как обещал Сем, и для женщин это стало дополнительным испытанием на прочность. Мы шли через старый городской мост, по которому все ещё гоняет транспорт, увидели Ханой без прикрас: свалки мусора, отходов и очень много зелени.





Через территорию Ханоя протекают многие реки, среди которых самой большой является Красная река. В душе ханойцев эта река тесно связана с вьетнамской культурой и процессом развития вьетнамского государства, а также с процветанием бывшего Тханглонга и нынешнего Ханоя. Оказалось, что мы идём купаться к её берегу. Река, на которой стоит Ханой, в длину более 1000 километров, берет свой исток еще на территории Китая и потом, протекая по территории Вьетнама, впадает в Южно-Китайское море.





На Красной реке стоит несколько крупных городов. Помимо Ханоя, это Лаокай и Йенбай, а также китайский Хэкоу. Благодаря своей ширине и глубине река является судоходной, а вплоть до Ханоя по Хонгхе могут подниматься морские суда, поэтому неудивительно, что на реке есть несколько довольно крупных портов. Вода из Хонгхи также обильно используется для орошения сельскохозяйственных угодий.





В Ханое над Красной рекой проходит пять мостов, старейший из которых — Лонг Бьен, построенный в 1902 году, долгие годы был одним из самых длинных в мире, а сейчас является полностью пешеходным. Свое название «красная река» Хонгха получила за характерный цвет своих вод, окрашенный в красноватый цвет за счет высокой концентрации примесей железа. Цвет нас не испугал, мы скинули вещи и освежились. Француженка купаться не планировала, она приняла поздравления с Новым годом от пожилых вьетнамцев, которые пришли на это место для занятий спортом в импровизированном зале под открытым небом. Снаряды здесь сделаны из цемента и металлических трубок, возможно прокачать любую группу мышц. Что и решил сделать другой европеоид, который давно приметил это место для своих силовых тренировок. На вопрос: «Холодная ли водичка?», я ответила, «Да, но мы же из России». Как может вьетнамская речка быть холодной для тех, кто купался в Байкале, Бирюзовой Катуни или Охотском море?





После мы пошли обратно, слегка изменив маршрут, по пути купили манго, но оно не оправдало наши ожидания и было дороже, чем на других рынках Вьетнама. Наши новые знакомые подсказали нам, что в праздничные дни открыта ещё одна достопримечательность - Храм литературы (Temple of literature). Туда мы и отправились пешком.

Храм литературы (Ван Мьеу) был основан в 1070 году королем Ли Тхань Тонгом, который посвятил его Конфуцию, чтобы прославить ученых и людей, достигших совершенства в литературе. Храм представляет редкий пример хорошо сохранившейся традиционной вьетнамской архитектуры и священное место для вьетнамцев. Поэтому перед входом стоит прикрыть обнаженные участки тела одеждой, меня в этой поездке спасает легкий шарф, которого хватает, чтобы обвязать вокруг пояса и закрыть ноги, а в жару – это скорая помощь от солнца.

Храм литературы состоит из пяти двориков, разделенных стенами. Центральная дорожка и ворота между двориками предназначались для короля, дорожки с одной стороны — для гражданских чиновников, а с другой — для военных. В одном из внутренних двориков находится статуя Конфуция, которого охраняют два красивых бронзовых аиста, стоящие на черепахах. Главному входу предшествуют ворота, надпись на которых требует, чтобы посетители слезли с коней перед входом. Павильон Кхюэ Ван, находящийся у дальней стороны второго дворика, был построен в 1802 года и является прекрасным примером вьетнамской архитектуры.





Во дворе находятся каменные плиты с двустишиями философов на древнекитайском, плиты занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждая плита установлена на каменной черепахе, их головы перед экзаменами гладят студенты «на удачу». Мы же загадывали желание внутри храма. Там есть специальное бархатное полотно, на котором люди выводят пальцем формулировки своих желаний, я загадала целых три, должно сработать русское авось.

Ещё несколько особенностей, которые мы приметили во Вьетнаме. Вьетнамские шляпы – нон – это не просто сувенир из Вьетнама, это повседневная деталь одежды вьетнамцев, ничего лучше за последние несколько столетий не придумали. И в дождь и в палящее солнце нон - настоящее спасение. Шляпу, изготовленную из плотных пальмовых листьев, можно использовать, как опахало.

Вьетнамцы отмечают день рождения один раз в жизни – на первую годовщину. А перед смертью есть традиция – изменять имя, так как нельзя уходить в мир иной с тем же именем, что было при жизни. Вьетнамцы могут использовать восемь местоимений для первого лица единственного числа, вместо одного «я». В разных ситуациях человек будет иметь разный статус родства или положения в обществе. К слову, сложная система иерархии и иероглифы были заимствованы из Китая во времена тысячелетней эпохи зависимости.





Ханой умеет удивлять, но мое сердце этот город не взбудоражил, может имеет значение тот факт, что мы не можем выехать из столицы уже второй день. Из-за праздников билеты на автобусы раскуплены, удалось купить в хостеле за большую сумму денег на вечер третьего дня. Как мы позже узнали, не надо было никого слушать в хостеле, а отправляться на автовокзал и торговаться с водителями, они готовы везти людей даже нелегально.





Вечером мы забрели в оживлённый район Ханоя, где большое количество заведений европейского типа, есть фаст-фуды, ночные иллюминации, как в любом крупном город, и, конечно, красивые и ухоженные столичные жители. Но даже в крупном городском парке нам встречались на улице жирные крысы, вид которых для жителей нашей страны непривычен и необычен. Когда стемнело, комары очень сильно искусали все открытые части тела.





Всем советую всегда сходить с намеченных туристических маршрутов, так мы забрели в милейший храмовый комплекс с прудом, где плавали карпы, обнаружили туристический информационный «автомат» недалёко от площади Хо Ши Мина, который «раздаёт» бесплатный вай-фай и попробовали традиционные вьетнамские лепешки или, как их называют, креп-блины (Bánh Xèo).

Траты на сегодня: 750.000 донгов – один билет на ночной автобус, 77.000 донгов - ночь в хостеле, 50.000 – манго на улице, 12..000 + 14.000 - странный перекус в «7 eleven», пародия на Баньтьынг — это рулет из клейкого риса, сваренного в банановых листах с начинкой из бобов мунг, перца, соли и свинины, 15.000 – вход в парк по студенческому, 10.000 – вода 0,5, 20.000 + 15.000 – мороженое, 20.000 – конверт с мясом на улице, 156.000 донг – ужин в местном фаст-фуде, 10.000 – вода, 15.000 – Кофе, 15.000 – печеньки местного производства.

Александра Чистик