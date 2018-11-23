Резонансная ситуация с самосудом над школьником, которого окунули в унитаз, всколыхнула всю страну. Оказалось, что насилие в школах – не редкость. Пока в других учебных учреждениях Приморья усиливают меры безопасности, в том, кто виноват - жестокие дети или равнодушные взрослые, пытаются разобраться чиновники, правоохранители, общественность и журналисты. Накануне приморскую историю показали в сюжете на 1 канале, сообщает DEITA.RU.

Рассказать обо всем на камеру решились не только дети, но и супруга мужчины, которому после инцидента в туалете грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Ольга подтвердила, что во время инцидента ребенка ни разу никто не ударил, и отметила, что у мужа «просто сдали нервы».

«Мой муж просто хотел поговорить с этим ребенком. Когда вывел его из класса, чтобы побеседовать, подросток начал оскорблять его. Супруг, конечно, не выдержал и решил таким образом его проучить».

По словам родителей, решиться на такой отчаянный шаг их сподвигли многочисленные издевательства пятиклассника над детьми, которые на протяжении 2,5 лет оставались без внимания руководства школы и правоохранительных органов. Как сообщает спецкорр DEITA.RU в Большом Камне, сегодня отца многодетного семейства «закрыли», по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». При этом, по словам очевидцев, «пострадавший» от его рук ребенок спокойно гуляет по улице и продолжает хулиганить.

Напомним, что в декабре прошлого года в редакцию DEITA.RU уже поступали сообщения от родителей 5 класса, которые били тревогу - в школу к их детям одноклассник приходит с ножом. По их словам, этот мальчик, стоящий на учете в ПДН, на протяжении долгого времени вел себя агрессивно по отношению к сверстникам: неоднократно избивал и унижал детей, отбирал у них деньги и портил ценные вещи. После инцидента с самосудом правоохранительные органы совместно с прокуратурой проводят проверку. Директор школы и классный руководитель отстранены от работы, другим ответственным лицам объявлены дисциплинарные взыскания в виде выговоров.

Максим Низкодубов