Среди российских автолюбителей распространено утверждение, что вдыхание паров омывающей жидкости, в которой содержатся элементы этанола, может нанести серьезный вред человеку вплоть до инвалидности, а в крайних случаях и вовсе до летального исхода. Один из сотрудников биохимической отрасли из Приморья объяснил, в чем ошибка российских автомобилистов, сообщает DEITA.RU.



Эксперт в области биохимической промышленности из Приморья Руслан Смагин уверен, что неслучайно в СМИ, на телеэкранах и в интернете широко муссируется тема с ядовитостью метанольной "омывайки": "На самом деле, еще в 2000 году главный санитарный врач России издал указ, в котором обозначил четкую позциию, что нет никакого вредного воздействия на здоровье человека от использования сертифицированной омывающей жидкости, но использовать ее нужно строго по назначению. Ядовитой такая жидкость становится только в том случае, если ее лить не в бачок омывателя, а например, употреблять вместо алкогольного напитка, чем часто и злоупотребляют далеко не самые обеспеченные слои населения. В результате - отравление, в некоторых случаях смерть".

Еще одним доказательством того, что правильное использование жидкости ничем не угрожает человеку - то, что метаноловую "омывайку" используют во многих развитых странах - США, Канаде, Швеции, Финляндии и других. Именно содержание метилового спирта позволяет жидкости не загустеть при низкой температуре воздуха и распрыскиваться на лобовое стекло равномерно, а не порционно небольшой струей.

Сам по себе метанол не имеет резкого запаха и при этом считается спиртом, с самой высокой моющей способностью, но его не бывает в легальной продаже по причине вероятной опасности отравления им некоторых слоев общества в случаях неправильного применения. Едким запахом обладает другой спиртосодержащий элемент, который в своим полезных свойствах уступает менанолу и носит название изопропил. Именно его можно встретить в сине-зеленых бутылках с "омывайкой".

Максим Низкодубов