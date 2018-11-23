Мокрый снег, обещанный синоптиками на вторую половину дня 19 февраля, переносится на другой день, об этом DEITA.RU сообщили в Примгидромете.

Так, осадки ожидаются в Приморском крае 20 февраля, в среду, ночью вероятность их 80%, днем - 50%. На дорогах - гололед. Температура воздуха при этом по краю ночью составит -5...-10°С, на северо-востоке до -18°C, на побережье 0...-5°C. Днем воздух прогреется до 0...5°С, и только на севере - до -4°C.

Во Владивостоке вероятность осадков есть только ночью - до 50%, днем таковых не ожидается. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью - -1...-3°С. Днем - 1...3°С тепла.

Накануне, удивительное для середины февраля явление заметили в Приморье - в Зарубино Хасанского района.

Таисия Масина



