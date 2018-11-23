Обещанный повсеместный безнал отложен до 2023 года, сообщает DEITA.RU.

Напомним, ранее было заявлено,что все торговые точки, в том числе интернет-магазины и киоски, будут обязаны принимать к оплате карты банка с 1 июля 2021 года.

Как рассказала глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, на данный момент рассматривается вариант обязать принимать карты торгово-сервисные предприятия с оборотом от 20 млн рублей с 1 января 2020 года, с оборотом от 10 млн рублей — с 1 января 2021 года, от 5 млн рублей — с 1 января 2022 года, все магазины вне зависимости от оборота — с 1 января 2023 года, пишет РБК.

Авторы инициативы уверены - массовое внедрение безналичной оплаты сделает торговлю, особенно интернет-торговлю, прозрачной для налоговых органов, ведь масштабный теневой рынок контрафактной продукции существует именно за счет микропредприятий, которые работают только за наличные.

Тем временем доля оплаты товаров и услуг с помощью карт в январе текущего года достигла 50% от общего числа всех расчетов россиян.

Таисия Масина

