Обманутые дольщики объявили голодовку у здания краевой администрации, сообщает DEITA.RU.

Члены жилищно-строительных кооперативов «Солнечный», «Приморский» и «Наш дом» объявили о начале сухой голодовки.

Требование протестующих — решение вопроса со сдачей двух девятиэтажных жилых домов по улице Рудничная в Артеме. Плановая сдача которых должна была состояться в четвертом квартале 2016 года. Жилые дома не сданы до сих пор.

«Мы доверили застройщику свои деньги. Мы хотим получить свое оплаченное жилье. Вместо этого сроки сдачи объектов постоянно переносятся. На достройку домов не хватает порядка 20 млн рублей. Не погашено около 2 млн паевых взносов. Не выкуплены четыре квартиры. Наш вопрос: по какой причине не сдаются квартиры?» — обращаются пайщики. Митингующие уже разбили палаточный лагерь вблизи стен краевого «Белого дома» и пообещали, что «будут сидеть, пока не появится Кожемяко», передает корреспондент агентства.

Ни встречи с руководителями города, ни одиночные пикеты, ни обращение к президенту не помогли сдвинуть проблему артёмовских пайщиков с мертвой точки.

«Голодовка и палаточный лагерь — это наша отчаянная попытка привлечь внимание власти к своей проблеме. Мы просто уже устали — с 2016 года одни переносы и обещания. «Стройинвест» — компания застройщик, генеральным директором которой является Николай Сигинур — уже который раз обещает, что мы встретим Новый год в своих квартирах. Сколько можно нас этим кормить?! Новое обещание — 2019 год, но на последнем собрании в администрации города Артема нам было сказано: «Денег нет», — рассказала пайщик ЖСК «Наш Дом» Анна Широкова.

И судя по митингующим в 15-градусный мороз людям — «держаться» они не намерены.

Отметим, что Николай Сигинур — «автор» еще одного долгостроя в поселке Трудовое, которое возводилось в рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи».

Напомним, по поручению врио губернатора Олега Кожемяко в бюджете Приморского края предусмотрели почти 1,2 миллиарда рублей на решение проблем граждан, пострадавших в результате действий недобросовестных застройщиков. Более половины средств будут выделены уже до конца 2018-го года. Такое заявление Олег Кожемяко сделал на третьей встрече с обманутыми дольщиками, которая прошла в четверг, 6 декабря.

В настоящий момент принят ряд важных мер, которые помогут сотням приморцев, кто заплатил, но так и не получил свое жилье, решить наболевший вопрос. В частности, в краевом бюджете предусмотрели почти 590 миллионов рублей на докапитализацию Корпорации развития жилищного строительства края. Организация займется достройкой трех проблемных объектов во Владивостоке. Средства поступят уже до конца года.

Андрей Горюнов