Первый полет российского авиалайнера с электродвигательной установкой может состояться в 2020 году, рассказали в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ), сообщает DEITA.RU.

Также стало известно, что на базе Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) состоялись демонстрационные испытания электрического двигателя на высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП). Его мощность составила 500 кВт.



«Повышения удельной мощности двигателя планируется достичь за счет использования в его конструкции ВТСП-материалов второго поколения, охлаждаемых жидким азотом», — отметили сотрудники ФПИ.



Предполагается, что использование электрического двигателя на высокотемпературных сверхпроводниках позволит значительно снизить размеры и вес электрических машин, а также гибридных силовых установок на их основе.



Комментируя новые разработки ФПИ, заслуженный военный летчик России, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов заявил, что создание электрических самолетных двигателей может стать приоритетным направлением развития гражданской авиации, пишет РИА ФАН.

«Это очень перспективная техника, потому что, во-первых, сегодня мы очень много говорим об экологии. Во-вторых, сегодня у нас есть возможность активно использовать электроэнергию. Аккумулировать ее при полетах стало гораздо проще, чем ранее, поскольку на поверхности воздушного судна, а это может быть и самолет, и вертолет, разместить солнечные батареи совсем не проблема. Нужно также учитывать, что сегодня такие технологии шагнули далеко вперед, а сами солнечные батареи стали легкими и эластичными, что позволяет их прикрепить на любую поверхность воздушного судна, вплоть до обтекаемых поверхностей крыла, фюзеляжа и стабилизаторов», — пояснил эксперт.

"Это очень актуальное, перспективное направление, и лет через 15-20, мы сначала сможем заменить многие самолеты гражданской авиации на машины с гибридными двигателями, а потом, я не исключаю, и совершить полный переход на полностью электрические двигатели. Конечно, скорости будут не такими, как у реактивной авиации, но сейчас мы делаем первые шаги, авиация всего летает чуть больше 100 лет, а мы способны выходить на сверхзвук, на гиперзвук, и подниматься на 30 и 40 км. Так что электродвигатели — это экологично и безопасно", — заключил эксперт.

Таисия Масина