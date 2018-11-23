В ужасной аварии в Приморье чудом выжили люди, сообщает DEITA.RU.

В Арсеньеве водитель на машине пролетел от остановки "Центральный", снес столб электроснабжения, сломал гараж и прилегающий к нему забор. На место оперативно прибыли полицейские.

Машина восстановлению не подлежит. Автомобиль буквально превратился в хлам. По счастливой случайности, водитель и пассажир машины почти не пострадали. Парень с девушкой выжили, медики оказали им необходимую помощь. Причины ДТП выясняются.

Василий Кучин