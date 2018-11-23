Разные очереди на жилье для многодетных семей и родителей с двумя детьми хотят сделать в Совете Федерации, сообщает DEITA.RU.

В Совете Федерации предложили предусмотреть отдельные очереди на получение соцвыплаты на жилье для многодетных молодых семей и для молодых родителей с 1 и 2 детьми, а также начать возвращать в очередь семьи, пострадавшие из-за недобросовестных строительных компаний.

«Средний процент семей, фактически получивших выплату, от включенных в программу, составляет менее 10 процентов. Где-то социальные выплаты по направлению «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» вообще не предоставлялись. Например, их не было в Ингушетии в 2016-2018 годах», — рассказал «Парламентской газете» руководитель Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля Андрей Кутепов.

Несмотря на судебные решения в пользу семей и взыскания денежных средств в пользу бюджета региона, фактически денежные средства невозможно взыскать, в виду большого количества банкротств подрядчиков. В результате семьи остаются вне очереди, без денежных средств и без жилья.

Сенатор предлагает ввести механизм, по которому молодые семьи будут восстановлены в очереди или их право на улучшение жилищных условий будет обеспечено в такой ситуации иным способом.

Дмитрий Санников