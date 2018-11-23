Премьер-министр Дмитрий Медведев сделал громкое заявление о росте экономике России. Оказывается экономика страны растет уже третий год подряд, однако качество ее роста пока не устраивает россиян, сообщает DEITA.RU.

На, качество, по словам премьера, влияет много разных факторов, ведь экономика сталкивается с массой неблагоприятных факторов, таких как торговые войны, ухудшение условий мировой торговли и замедление глобальной экономики, резкие изменения цен на нефть и другие товары нашего экспорта, постоянные угрозы расширения санкций, которые провоцируют отток капитала.

Тем не менее, несмотря на трудности, отметил Медведев, сделано уже очень многое.

Таисия Масина