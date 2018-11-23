Вечером в субботу, 8 ноября, на приморской трассе произошло жесткое ДТП, сообщает DEITA.RU. Авария случилась в районе села Кипарисово в сторону Владивостока.

Участниками ДТП стали как минимум два автомобиля. Первая машина получила серьезные механические повреждения. Те, кто находился в искорёженном авто, пострадали. Для них вызвали карету скорой помощи. Работает экипаж ГИБДД.

Второго участника не видно, но в районе поселка Раздольного по трассе, со стороны Уссурийска, ещё одна машина с повреждениями, очевидцы предполагают, что авто скорее всего пытались скрыться. Там тоже экипаж Госавтоинспекции.

Екатерина Брязгунова