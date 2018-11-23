Необычное оптическое явление сняли на видео очевидцы, сообщает DEITA.RU.

Видео сделано в Ямало-Ненецком автономном округе. Жители Ноябрьска зафиксировали на камеру мобильного телефона эффект гало - так называемые "три солнца".

Как объясняют специалисты, эффект гало появляется из-за наличия в воздухе мельчайших частиц снега, кристаллов льда и влаги. Отмечается, что низкие температуры также способствуют появлению "трех солнц", но не являются основным фактором.

Ирина Петрова