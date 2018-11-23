Громкий скандал, разразившийся вокруг краевого предприятия «Приморский водоканал», выволок из его шкафов краевых «водяных» и другие скелеты. Приватизированное госимущество оказалось лишь цветочками, оказалось, что копать надо глубже – прямо до водоканальных труб. Неработающие очистные сооружения Владивостока, на которые было потрачено 10 миллиардов бюджетных рублей, давно уже стали притчей во языцех, однако и то, что успели построить, вызывает многочисленные вопросы. Например, ряд собеседников агентства DEITA.RU полагает, что в ходе этой «стройки века» могли использоваться бывшие в употреблении материалы. Насколько известно, несмотря на задержание в свое время директора Примводоканала, расследования в отношении возможных хищений на строительстве объектов пока не проводилось, сообщает DEITA.RU.

Строительство очистных сооружений во Владивостоке должны были закончить в декабре 2018 года. Однако пока краевое предприятие «Примводоканал» - хозяин этого долгостроя регионального значения - больше известен широкой общественности громкими уголовными делами своих руководителей да скандалами вокруг утекающих в частные руки земель водоохраной зоны стратегических водохранилищ.

Проект очистных сооружений был включен в целевую программу развития Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР 2008–2019 гг. в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012. Комплекс включал в себя три района: Центральный, Южный и Северный, в каждом из которых построены или реконструированы очистные сооружения и запланирована система водоотведения, которая должна направлять образуемые сточные воды на очистку.

Из краткого отчета вице-губернатора Олега Ежова (был такой при губернаторе Миклушевском, сначала сидел в здании администрации, а потом в СИЗО) следует, что стоимость всех объектов очистных Владивостока составила 10 млрд. рублей. Федеральный бюджет выделял деньги на условиях софинансирования краевого бюджета, доля которого составила более 2 млрд руб.

Еще в 2016 году, по словам Ежова, строительство очистных было завершено. Строительство-то завершили, но работать от этого очистные не начали. К тому моменту на них были переключены три из семи выпусков сточных вод. Что же случилось? В тот раз невозможность ввода в эксплуатацию власти связывали с неготовностью сети коллекторов.

Очистные вроде готовы, коллекторы вроде нет, но подошло время посадок. На нары поехал тогдашний глава «Примводоканала» – Алексей Осиюк, но, как ни странно, не за очистные. Экс-глава «Примводоканала» попытался похитить деньги у своего знакомого, компания которого занималась лесопереработкой. Он сообщил директору фирмы, что сможет договориться с Департаментом лесного хозяйства, чтобы приятеля не сильно взяли за нарушения, сообщало следствие. За услуги попросил 5 миллионов рублей, но был задержан при передаче денег.

После этого громкого уголовного дела «Примводоканал» не отпускает руководительская лихорадка и череда скандалов. Не до очистных, в общем, хотя основные работы по реконструкции сетей канализации Владивостока планировалось завершить в 2018 году. Отчетов и новостей об этом в 2019-м пока нет. Но есть вопросы – очистные не работают, но ветшают, висят непонятным балластом на шее бюджета и налогоплательщиков. Кроме того, могут возникнуть вопросы надзирающих и прочих силовых структур и к тому, как и из чего сделаны эти самые очистные и сопутствующие им коммуникации. Бытует мнение, что для строительства ряда коммуникаций могли быть использованы бывшие в употреблении материалы. Например, по документам труба проходит, как новая, но на самом деле это старую хорошо почистили и покрасили – всем приятно, и труба есть, и себестоимость в разы ниже. И так далее по списку.

Насколько известно агентству DEITA.RU, каких-либо громких претензий по этому поводу ни у одной из многочисленных в последние годы приморских администраций пока не было, как нет информации и о телодвижениях силовиков по этому вопросу. Однако факт остается фактом – государственные деньги потрачены, а очистные не работают, и это в столице Дальнего Востока! Редакция DEITA.RU просит правоохранителей провести проверку сообщений бдительных граждан о качестве строительства очистных сооружений во Владивостоке, считая данную публикацию официальным обращением в заинтересованные ведомства.

Напомним, что скандал вокруг краевого предприятия разгорелся после публикации журналистского расследования президента общественного фонда «Горожанин и гражданин» Сергея Мильвита. Он поднял историю отчуждения земельных участков и части гидротехнических сооружений стратегического объекта - Артемовского гидроузла из государственной собственности в частную путем цепочки странных решений власть имущих. Прилегающие к рыбоводным озерам земли в селе Многоудобное были выведены из хозведения в земли сельхозназначения и переданы частному лицу для организации крестьянского хозяйства. Однако фактически вместо фермерского хозяйства вокруг озер выросли великолепные замки, которые в народе прозвали «Харитоновский хутор».

После публикации материала на DEITA.RU общественнику официально разрешили посетить «пустошь Смауга», где его ждал целый автобус с охраной, написал на своей страниц в Fb Сергей Мильвит и пообещал вскоре обнародовать новые интересные факты о загадочном предприятии.

Светлана Алеутская