Свинина больше других продуктов подешевеет за этот год, такого мнения придерживается руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, сообщает DEITA.RU.

Она уже лидирует по темпам снижения цены среди других продуктов. Так, за последнюю неделю свинина подешевела, по данным Росстата на 0,4 процента, а с начала года - на 1,2 процента.

Эксперт объяснил это тем, что грядет пост, поэтому цены на свинину и другие местные продукты, например, курятину, снижаются. Кроме того, считает Юшин, в стране открываются новые свинокомплексы, то есть растет конкуренция. Небольшие партии товара приходят еще и из Бразилии.

Напомним, ранее стало известно, что Минпромторг намерен новыми рынками сбить цены на продукты. Рынок — конкурент для сетевых магазинов, поэтому и сетевикам придется снижать цены. «Чем больше игроков на рынке, тем ниже цены», - уверен заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

Таисия Масина