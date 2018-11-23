Взгляд, брошенный на полку с булочками, надолго отбил аппетит у покупателя, сообщает DEITA.RU.

Инцидент произошел в супермаркете Фреш 25 в городе Находка. Как рассказал очевидец: "Заехали за выпечкой. Аппетит отпал мгновенно. Тараканы в свободном полёте".





Это уже не первая жалоба покупателей на известную сеть супермаркетов. Накануне житель города Фокино купил здесь хлеб, но есть по понятным причинам его не стал: "А хлеб-то с подарком. С тараканом в подарок", - отметил мужчина.

Таисия Масина



