Шокирующая история, которая возмутила общественность и защитников животных, за день облетела все соцсети Сибири, сообщает DEITA.RU.

Суть истории такова: мать заперла свою 11-летнюю дочь в квартире, где находились еще 30 кошек, а сама уехала в другой город. Как пояснила девочка сотрудникам соцслужбы, «в командировку». По словам несовершеннолетней школьницы, это было не в первый раз.

Как стало известно, тюменская служба экстренного реагирования «Ребенок и семья» выехала на помощь девочке в четверг, 7 февраля. На месте социальные работники определили, что ребенок находился без присмотра и содержался в ненадлежащих условиях, поэтому был доставлен в социальное учреждение.

«Об этом мы и сообщили маме школьницы», - отметили специалисты. Девочку, запертую в квартире с 30 кошками, обнаружили судебные приставы, которые пришли за исполнением судебного решения. Должницы – мамы девочки, в квартире не оказалось. Из-за закрытой двери раздался лишь детский голос: школьница сказала, что она дома находится одна.Тридцать кошек, также запертых с ребенком, жалобно мяукали, в квартире был беспорядок и стоял стойкий «аромат».

«В районном отделе судебных приставов Ленинского административного округа Тюмени находилось исполнительное производство, по которому должница должна была устранить санитарно-эпидемиологические нарушения, связанные с проживанием домашних животных. Также необходимо было ограничить количество животных до одного, - рассказали в пресс-службе ФССП по Тюменской области, - Выделения и экскременты животных издавали устойчивый зловонный запах, который распространялся по общедомовой системе вентиляции в квартиры соседей и места общего пользования многоквартирного жилого дома.

Экспертами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» были проведены исследования воздуха. Экспертное заключение показало превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», - отметили в ведомстве.

По словам специалистов, такое повышенное содержание аммиака представляет реальную опасность здоровью всех проживающих в доме. Судом было вынесено решение об устранении данных нарушений. Так как оно не было выполнено в установленный срок, исполнительный лист передали в отдел судебных приставов, которые и обнаружили ребенка одного дома.

В настоящий момент девочка находится в детском спецучреждении, а кошек из квартиры забрали в приют.

Инна Эстрина