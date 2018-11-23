В России решили ликвидировать частников с радарами на дорогах. Автомобилисты поддерживают это решение, отмечая, что коммерсанты работают ради собственной прибыли, а не безопасности на дорогах, сообщает DEITA.RU.

Накануне в правительстве усомнились в правильности решения отдать дорожные камеры видеофиксации нарушений в частные руки. Вице-премьер Максим Акимов заявил, что в ближайшие пять лет все системы видеофиксации снова вернут под крыло государства, так как действующий закон, позволяющий частным лицам устанавливать собственные приборы контроля нарушений водителей, работает не так, как ожидали в правительстве.

«Сейчас камера — это средство коммерциализации. А камеры не должны зарабатывать, иначе они не там стоят. Мы подменяем главный мотив — добиваться, чтобы на этом участке никто не нарушал. А сейчас мотив — добиваться, чтобы нарушали как можно чаще, потому что денежный поток становится главным мерилом», — прокомментировал Акимов.

А денежный поток, мягко говоря, нехилый: по данным ГИБДД, в 2018 году частные передвижные видеорадары предъявили 82% штрафов российским водителям. По мнению экспертов, это не сделало дороги безопаснее, только ударив по карманам россиян.

«Сам принцип использования камер заключается в том, чтобы предотвращать аварийные ситуации на опасных участках дорог. А возложение таких полномочий на частников прямо противоречит этому принципу. Цель коммерсантов - насобирать как можно больше нарушений для получения финансовой выгоды. Поэтому они устанавливают приборы не в очагах опасности, а там, где водители "топят" и даже не подозревают, что их снимает скрытая камера. Кроме этого, никаких предупреждающих знаков о работе систем видеофиксации на дороге коммерсанты ставить не обязаны. Да и зачем - сегодня они установят прибор здесь, а завтра переедут на другое место», - поделился мнением автоюрист Александр Шакуро.

По мнению автолюбителей, камеры должны работать только на опасных участках и только для сохранения жизни.

«Я проехал на машине всю Европу от Польши до Испании и нигде не увидел камер, стоящих где-нибудь в кустах, не заметил на обочинах рядом с ними так называемых "бизнесменов", которые заколачивают деньги с автомобилистов таким примитивным способом. Стационарные камеры там везде, они обозначены, много предупреждающих знаков перед ними. И установлены приборы только на опасных участках, там, где жизненно необходимо сбросить скорость. У них камеры - для сохранения жизни водителей, у нас - для дополнительных поборов даже», - добавил автомобилист Владислав Шошин.

В дальневосточной столице «барыги», как их называют автолюбители, часто промышляют на Русском острове, где, при всем уважении к перспективной территории, очень низкий автомобильный трафик и практически нет дорог. Тогда как в самом городе ежедневно случается по несколько десятков аварий, одних зачастую в и тех же местах.

«Недавно проезжал на Русском острове от Подножья до кампуса ДВФУ. Дорожное покрытие хорошее, тащиться 50-60 км/ч там не получается. До самого университета нет никаких массовых учреждений, пешеходов практически нет. Естественно, ехал с превышением. Через несколько дней пришел штраф с этого участка. Оказалось, что стояли там частники, без предупреждающих знаков, где-то на обочине. Там они заработали, поедут на другой скоростной участок. И что, от этого безопасность на дороге повысится? - возмущается студент ДВФУ Алексей Стрельцов.

Максим Низкодубов