В Дальнегорске полиция задержала мужчину и женщину, которых подозревают в ограблении инвалида второй группы, сообщает DEITA.RU.

По информации краевого МВД, в поступило сообщение 82-летней пенсионерки о том, что у её сына, инвалида 2 группы, злоумышленники похитили банковскую карту.

Выяснилось, что он возвращался из магазина домой, когда к нему подошла женщина и предложила пройти с ней к павильону с алкогольной продукцией, где их ждал ее знакомый. Затем злоумышленники пригласили мужчину в гости. В квартире они забрали у потерпевшего банковскую карту, пригрозив телесными повреждениями. После этого злоумышленники направились в торговый павильон, где рассчитались за покупки с помощью похищенной карты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности и задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за совершение имущественных преступлений и преступлений против личности 41-летняя женщина и 38- летний мужчина. В отношении подозреваемых следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).

Мужчину заключили под стражу. В отношении соучастницы преступления избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ирина Петрова