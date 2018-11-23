По информации «Примавтодор», представленной в комитет по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края, объемы по ремонту краевых дорог за последние пять лет сократились в 32 раза, сообщает DEITA.RU.

По оценкам экспертов, за последние 5 лет происходит резкое сокращение объемов по ремонту дорог. Если в 2013 году на ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения выделялось 1 287 490 000 рублей, то в 2018 году всего 39 111.





Приостановлены работы по переводу гравийных покрытий в асфальтобетонные. Практически не ведется ремонт «гравиек». Снижены объемы по восстановлению асфальтобетонных покрытий.

Выводы экспертов «Примавтодора» неутешительны. По их мнению, «сложившаяся ситуация приводит к необратимым последствиям по ухудшению технического состояния автомобильных дорог и увеличению протяженности разрушаемых участков дорог».

Дмитрий Санников