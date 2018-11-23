В Уссурийске сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП со смертельным исходом, об этом DEITA.RU сообщили в краевом МВД.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 238 А по улице Некрасова.

Установлено, что 26-летний водитель автомашины HondaHP-V при повороте налево не уступил дорогу Toyota Prius, пользующемуся преимуществом, и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП один из пассажиров Honda получил травмы, от которых скончался. Водители иномарок, а также двое пассажиров Honda HP-V с тяжелыми травмами госпитализированы в городскую больницу.

ДТП произошло в темное время суток на освещенном участке дороги.

Назначено проведение ряда исследований. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Полиция Уссурийска просит граждан помочь в установлении личности погибшего.

Приметы: на вид 20-25 лет, среднего роста, среднего телосложения, волосы темные.

Был одет: куртка болоньевая черного цвета, джинсы темного цвета.

Гражданам, обладающим информацией о личности погибшего, предлагают обращаться в дежурную часть отдела полиции по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, 17 или по телефону: 8(4234)32-16-26.

Ирина Петрова