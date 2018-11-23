В Уссурийске сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП со смертельным исходом, об этом DEITA.RU сообщили в краевом МВД.
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 238 А по улице Некрасова.
Установлено, что 26-летний водитель автомашины HondaHP-V при повороте налево не уступил дорогу Toyota Prius, пользующемуся преимуществом, и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП один из пассажиров Honda получил травмы, от которых скончался. Водители иномарок, а также двое пассажиров Honda HP-V с тяжелыми травмами госпитализированы в городскую больницу.
ДТП произошло в темное время суток на освещенном участке дороги.
Назначено проведение ряда исследований. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Полиция Уссурийска просит граждан помочь в установлении личности погибшего.
Приметы: на вид 20-25 лет, среднего роста, среднего телосложения, волосы темные.
Был одет: куртка болоньевая черного цвета, джинсы темного цвета.
Гражданам, обладающим информацией о личности погибшего, предлагают обращаться в дежурную часть отдела полиции по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, 17 или по телефону: 8(4234)32-16-26.
Ирина Петрова