В рамках очередного исследования специалисты выявили лучшие для жизни российские регионы, сообщает DEITA.RU.

Исследование, проведенное МИА "Россия сегодня", показало, что в 2018 году рейтинг возглавили Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

В первую десятку рейтинга также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая и Калининградская области.

В конце рейтинга - Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика, Тыва, Ингушетия, Калмыкия, Алтай, Бурятия, а также Курганская область и Еврейская автономная область.

Отмечается, что при составлении были учтены 70 показателей: доходы населения, занятость, жилищные условия, безопасность, демография, развитие экономики, малого бизнеса и другое.

Ирина Петрова