«Адмирал» продолжит выступать в КХЛ в следующем сезоне. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко во время совместной пресс-конференции с депутатом Госдумы РФ Вячеславом Фетисовым. Но ситуация грозит перерасти в скандал, сообщает DEITA.RU.

«Мы с Заирбеком Юсуповым были недавно у президента КХЛ, где, опять же не без помощи Вячеслава Александровича Фетисова, всё-таки отстояли вопрос, который касался нашей команды, что всегда волновало болельщиков и нас. Сейчас этот вопрос снят», — заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.



"Решение оставить «Адмирал» на высшей ступени российского хоккея принято на уровне руководства лиги, а во Владивостоке уже получили соответствующие гарантии. Другое дело, что там, видимо, так сильно этому обрадовались, что выставили джентльменское соглашение на всеобщее обозрение, чем, очевидно, поставили КХЛ в неудобное положение", - уточняет "Чемпионат".

Нарушен спортивный принцип. КХЛ выделяет его, как главный аспект турнирной борьбы, но сейчас вышло так, что аутсайдер рейтинга клубов объявляет о своем участии в следующем розыгрыше задолго до завершения текущего турнира. Сейчас Адмирал» в общей таблице на 20-е месте и опережает только "Амур" и "Северсталь".

Из-за поспешности клуба и политиков провозглашенный КХЛ "спортивный принцип" вызывает большие сомнения у экспертов и болельщиков. Хоккейные эксперты уверены: чтобы избежать скандала, теперь КХЛ должна будет исключить из лиги какой-то иностранный клуб, ибо выгонять команду из России лига не имеет морального права.

Василий Кучин