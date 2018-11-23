Опубликовано видео задержания подозреваемого в наезде на пешеходов во Владивостоке, в результате которого погибли мама и ребенок, сообщили DEITA.RU в УМВД Приморья.

Водителю, скрывшемуся с места ДТП, грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, авария произошла по улице 40 лет ВЛКСМ. Водитель автомашины Вольво не справился с управлением, выехал на тротуар, где сбил семью с маленьким ребенком.

От полученных травм в больнице скончалась 33-летняя женщина и ее полуторагодовалый сын. 35-летний мужчина госпитализирован.

Следственным подразделением УМВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Назначено проведение ряда экспертиз. В тот же день полицейскими была установлена личность владельца иномарки, подозреваемого в совершении ДТП, и он был объявлен в розыск.



Мужчина задержан на улице Луговой в тот момент, когда пытался сесть в маршрутный автобус.

Далее он был доставлен в отдел полиции, где пояснил, что покинул место дорожно-транспортного происшествия, так как испугался ответственности за содеянное.

Михаил Грач