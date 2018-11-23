Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Приморского края 18 февраля рассматривает вопрос о досрочном сложении полномочий депутата Руслана Маноконова, сообщает DEITA.RU.

Руслан Маноконов неоднократно с 2006 года избирался в Законодательное Собрание Приморского края. Некоторые источники считают его «серым кардиналом» города Находки, приписывая Руслану Александровичу влияние на депутатов городской Думы и даже на бывших руководителей администрации.

В 2015 году на Руслана Маноконова и его помощника было возбуждено уголовное дело. Как иногородний депутат, Маноконов имел право на денежную компенсацию за съем жилья во Владивостоке. По версии следствия, в 2012 – 2014 годах депутат и помощник предоставляли в Законодательное собрание недостоверные сведения о найме депутата у своего помощника жилого помещения, расположенного на территории города Владивостока. Как считали оперативники, в «квартире депутата» на улице Садовой, за которую платили из бюджета края, был организован частный детский сад.



В октябре 2018 года Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор депутату и его помощнику. Они признаны виновными в мошенничестве при получении выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

29 января 2019 года Приморский краевой суд несколько смягчил приговор суда районного: Маноконов приговорен к 3 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 450 тысяч рублей. Исковые требования прокурора о взыскании ущерба, причиненного бюджету края на общую сумму 1 млн 360 тысяч рублей, удовлетворены судом в полном объеме.

В соответствии с проектом решения комитета, комитет регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Приморского края внесет на очередное заседание регионального парламента проект постановления «О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания Приморского края Маноконова Р.А.».

Дмитрий Санников