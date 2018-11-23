Анализ зарплат в дальневосточной столице продолжается и в этот раз были исследованы заработные платы директоров по логистике, сообщает DEITA.RU.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал доход таких руководителей в 70 крупнейших городах России.

Выяснилось, что во Владивостоке зарплата директора по логистике в среднем составила 153 тысячи рублей в месяц. Его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 180 000 рублей, немногим меньше в Санкт-Петербурге - 166 000 рублей.

В Хабаровске и Чите зарплата на этой должности ниже- 148 000 и 130 000 рублей в месяц соответственно.

Ранее стало известно, что финансовый директор во Владивостоке может зарабатывать до 190 тысяч рублей ежемесячно.

Таисия Масина