Житель города Находка стал свидетелем того, как двое его приятелей избили незнакомого мужчину, об этом DEITA.RU сообщили в краевой прокуратуре.

Узнав, что позднее мужчина умер, один из нападавших обратился к фигуранту с просьбой помочь спрятать труп. Тот не отказал и вместе они повезли труп на озеро Рица, где спрятали его в сугробе.



Однако преступление не осталось безнаказанным - труп нашли, против всех фигурантов возбудили уголовные дела.

Один из убийц получил 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, в отношении второго - дело рассматривается в суде.

Свидетель вину в укрывательстве особо тяжкого преступления признал полностью. За содеянное суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Таисия Масина