Электронная и бытовая техника, квартиры, автомобили, медицинские услуги, одежда и даже продукты питания – для обеспечения жизненно важных и полезных потребностей все большее число россиян прибегает к помощи заемных средств, сообщает DEITA.RU. На сегодняшний день общая закредитованность жителей страны приблизилась к 15 трлн рублей – исторический максимум. Пока кредиты помогают гражданам пополнять содержимое своих кошельков и поддерживать внутренний спрос, но что произойдет с экономикой страны, если набравшие долги на рекордные суммы, не смогут их погасить?

Сегодня есть две России, рассказал в эфире Медиаметрикс Владивосток кандидат экономических наук, преподаватель Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич: Одна - может себе позволить жить по общемировым стандартам потребления, опираясь на собственные доходы, а не на привлеченные и заемные. Другая – бедная. Последняя в количественном выражении в разы превышает первую, но по вкладу в российскую экономику существенно ей уступает.

«Если мы из кредитов, выданных населению, уберем те, которые получены охранниками, водителями, продавцами, уборщицами и так далее, у нас уровень закредитованности населения окажется чрезвычайно низким», - считает Максим Кривелевич.

По мнению экономиста, без осмысления кредитная статистика россиян смотрится по-настоящему жутко, но в ней можно выделить следующую тенденцию: чем адекватней размер заработной платы человека, тем ниже его кредитная нагрузка. Но существует и иная картина, когда «человек живет ради того, чтобы платить проценты по кредиту, который взят, чтобы отдавать проценты по ранее взятому кредиту, натурально находясь в долговом рабстве».

Может ли тогда о них в этом случае позаботиться государство?

«Если сравнить с тем, сколько долгов списывает Россия всевозможным и весьма неоднозначным внешнеполитическим партнерам, эти суммы списаний в разы больше тех денег, которыми можно было бы закрыть все проблемы невозвратных долгов населения. В абсолютных цифрах, при пересчете на доллары, они выглядят не так ужасно. Так что погасить всю задолженность и вывести людей на траекторию, при которой они снова смогут обслуживать свои кредиты, реально», - говорит эксперт.

Впрочем, вполне реален и более правилен, по его словам, и другой вариант – просто повысить людям зарплату: «Можем ли мы простить людям долги, которые они никогда не выплатят? Можем, но в этом нет смысла. Гораздо проще дать людям возможность зарабатывать и действительно погашать свои долги».

Но в данный момент государство отбирает у людей не только рыбу, но и удочку: «Еще три года назад никто не мог представить, что государство примет то, что называется «пенсионной реформой», никто не ожидал, что поднимут до 20% НДС, что так сильно вырастут акцизы на топливо – то есть налог на всё. Каждый день у населения что-нибудь изымают, берут больше налогов. Начинаешь задумываться – а что будет завтра? И большинство вполне себе грамотных экономистов, понимая общее направление, затрудняются с угадыванием следующего запрета или очередного налога», - признается собеседник DEITA.RU.

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Андрей Горюнов