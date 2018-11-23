Отец Децла на личной странице в Сети рассказал о завещании сына, сообщает DEITA.RU.

Александр Толмацкий пишет, что с 2014 года начали создавать музыкальный каталог Децла.

"Кирилл, незадолго до трагического дня, озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына", - пишет Толмацкий-старший.



Исполнитель надеялся, что работа управляющего правами позволит избежать посягательств третьих лиц на средства, получаемые от продаж музыки, пишет Царьград.

Кроме того, Децл, как отмечено в сообщении, хотел защититься от "необдуманных решений". После гибели сына Александр Толмацкий вместе с Ириной Толмацкой встретился с представителями организации, которая занималась правами на творческую продукцию артиста.

Сейчас запущен процесс оформления наследства, чтобы все права перешли сыну Кирилла Толмацкого. Предстоит сформулировать условия управления правами, оставшимися после гибели Децла. И если есть вероятность, что управлением продолжит заниматься компания, все доходы должны направляться сыну артиста. В сообщении также отмечено, что "процедуры оформления прав должны быть выполнены с соблюдением норм законодательства РФ", а также "с уважением к Кириллу и его семье".



Таисия Масина



