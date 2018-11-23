Во Владивостоке Финансовый директор в среднем зарабатывает 190 тысяч рублей в месяц, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Superjob.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob в феврале проанализировал зарплаты финансовых директоров в 70 крупнейших городах России, в том числе во Владивостоке.

Так, по данным Superjob, финансовый директор в этом городе в среднем получает 190 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 223 000 рублей в месяц, а в Питере – 205 000 рублей в месяц.

Ниже зарплата у представителя этой профессии в Хабаровске, где подобный работник получает 183 000 рублей, в Чите – 161 000 рублей в месяц.

Михаил Грач