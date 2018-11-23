Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сделала очередное заявление о выборах губернатора Приморского края, прошедших в 2018 году, сообщает DEITA.RU.

На заседании Центризбиркома руководитель ведомства заявила о необходимости истребования и пересчета судом бюллетеней с участков, итоги выборов губернатора на которых оспаривают наблюдатели.

В конце декабря 2018 года движение «Голос» опубликовало доклад, в котором утверждалось, что на части участков во Владивостоке протоколы КОИБов были фальсифицированы. Повторные выборы губернатора Приморья прошли 16 декабря, победу в них одержал Олег Кожемяко.

При этом, Элла Памфилова оговорилась, что для истребования судом бюллетеней с ряда участков необязательно отменять итоги выборов на них. «В данном случае формальных оснований для отмены выборов нет», - подчеркнула глава Центризбиркома.

Не забыт Эллой Памфиловой и скандальный подсчет голосов на выборах губернатора Приморья в сентябре 2018 года. «Все материалы передали в правоохранительные органы и будем настойчиво добиваться, чтобы все-таки правоохранительные органы тщательно провели расследование и выявили виновников и при повторном голосовании в первом туре, и при повторных выборах, пусть там незначительные нарушения», - заявила руководитель Центризбиркома.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила журналистам, что по итогам единого дня голосования в сентябре 2018 года возбуждено 18 уголовных дел.

Дмитрий Санников