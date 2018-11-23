Врачи скорой помощи доставили из поселка Врангель в больницу приморского города Находка молодого человека с серьезными травмами, полученными в результате несчастного случая - падения с пятого этажа.

Как стало известно DEITA.RU, пострадавший в свой 22-й день рождения делал селфи на балконе квартиры, но потерял равновесие и упал.

В результате случившегося медики зафиксировали у пострадавшего сотрясение головного мозга, переломы руки и таза, а также другие телесные повреждения. Молодого человека в шоковом состоянии незамедлительно госпитализировали в травматологическое отделение, а по факту случившегося полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Михаил Грач