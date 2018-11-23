Движение и парковка автомобилей по улице Садовой будут временно ограничены, сообщили DEITA.RU в городской администрации.

Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока сообщает о временном изменении дорожного движения по улице Садовой. В связи с проведением масштабных работ по обрезке деревьев движение и парковка автотранспорта будут запрещены здесь от дома № 23в до дома № 27б с 21 по 23 февраля. Ограничение будет действовать в эти дни с 8 до 16 часов.

Объезд будет осуществляться по улице Хабаровской. Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» выставит временные дорожные знаки для информирования автомобилистов.

Михаил Грач