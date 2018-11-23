Счетная палата США признала падение уровня боеготовности американской армии за последние годы, сообщает DEITA.RU.

Как пишет RT, уровень общей боевой готовности остается низким и не демонстрирует никаких улучшений с 2013 года. Причинами такой ситуации авторы документа считают участие США в военных конфликтах, неопределенность с финансированием и сокращения в военных структурах.

«Первоочередной заявленной целью командования Сухопутных войск США является восстановление боевой готовности, а также подготовка к возможным крупномасштабным военным операциям против соперников мирового уровня, таких как Россия или Китай", -считают авторы доклада.

Дмитрий Санников