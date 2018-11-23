Перечень товаров, которые нельзя ввозить в Россию из других стран, может увеличиться, сообщает DEITA.RU.

Так, ФТС предложила расширить ранее утвержденный список. По словам специалистов, это связано с тем, что нередко происходят ситуации, когда запрещенное ввозят под видом других товаров - с помощью товаров прикрытия.

Например, ввозят хамон из Евросоюза под видом разрешенной продукции из других стран.

Предполагается, что это поможет улучшить контроль в данной сфере.



Ирина Петрова