17 February 2019, 10:17
Перечень запрещенных импортных продуктов хотят расширить
Перечень товаров, которые нельзя ввозить в Россию из других стран, может увеличиться, сообщает DEITA.RU.
Так, ФТС предложила расширить ранее утвержденный список. По словам специалистов, это связано с тем, что нередко происходят ситуации, когда запрещенное ввозят под видом других товаров - с помощью товаров прикрытия.
Например, ввозят хамон из Евросоюза под видом разрешенной продукции из других стран.
Предполагается, что это поможет улучшить контроль в данной сфере.
Ирина Петрова
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