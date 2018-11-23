На две ночи перекроют во Владивостоке железнодорожный переезд «Татарский», сообщили DEITA.RU в городской администрации.

В ночь на пятницу и в ночь на субботу во Владивостоке будет перекрыт железнодорожный переезд «Татарский», расположенный в районе дома № 11 на улице Станционной. Здесь пройдут ремонтные работы, проезд автотранспорта будет закрыт.

Как сообщили в ОАО «Российские железные дороги», дорожные рабочие будут менять на указанном участке переездной настил. Движение транспорта будет закрыто с 22:00 14 февраля до 07:00 15 февраля и с 22:00 15 февраля до 07:00 16 февраля. При необходимости технологический проезд через участок ремонтных работ будет организован для спецтранспорта МЧС и оперативных служб.

Михаил Грач