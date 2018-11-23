Руководитель Примгидромета Борис Кубай рассказал, какая погода ждет Приморье, сообщает DEITA.RU.

"Зима в Приморье, в общем-то, заканчивается. Хотя пока приличный минус ещё держится. Например, в утренние часы отметка −20 °C встречается ещё часто. Но после 15 февраля такие цифры будут отмечаться всё реже и реже, дневные температуры будут всё ближе к нулю, а 19 и 20 февраля могут быть положительными практически повсеместно. Безусловно, возвраты относительных холодов тоже будут, но тренд на весну уже начинается. Сегодня в нижней тропосфере над Приморьем преобладает температура от −20 до −24 °C, завтра к вечеру она поднимется до −18 °C, послезавтра до –15 °C, 17 февраля будет в пределах −10 °C, а 18 и 19 февраля — около −6 °C.", - отметил синоптик.

Отмечается, что повышение температурного фона связано со сменой направления господствующего переноса воздушных масс в средней и верхней тропосфере. Он уточнил, что во второй декаде февраля средняя температура воздуха в крае будет выше нормы на 4 градуса, на большей территории Якутии и восточной Сибири — на 10–12 °C, в западной Сибири и Центральной части России — на 6–8 °C.

Кубай не исключил того, что на следующей неделе возможен новый циклон над Японским морем.

Ирина Петрова