Депутаты Государственной Думы 14 февраля рассмотрят законопроект об увеличении отпуска за ненормированный рабочий день, сообщает DEITA.RU.

Суть предложения депутатов фракции ЛДПР состоит в том, что работникам, которые трудятся в ненормированном режиме, могут добавить от 3 до 15 календарных дней к отпуску, а работодателей обяжут писать перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, с указанием исключительных случаев, в которых такие работники могут осуществлять выполнение обязанностей за пределами установленной для них продолжительности рабочего дня.

В соответствии с документом, вносящим изменения в статьи 101 и 119 Трудового Кодекса РФ, к ненормированной работе не должны привлекаться беременные женщины, сотрудники в возрасте до 18 лет и те, кому запрещено перерабатывать по состоянию здоровья. Также оговаривается предельное количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня: не более 120 часов в год.

По мнению заместителя председателя Государственной Думы Игоря Лебедева, принятие законопроекта позволит защитить законные права и интересы работников на отдых и на установленную федеральным законом продолжительность рабочего времени, при этом ограничив права работодателя на применение режима ненормированного рабочего дня и установив адекватную компенсацию работникам за переработки.

Депутаты Государственной Думы рассмотрят законопроект в первом чтении на заседании российского парламента 14 февраля.

Дмитрий Санников