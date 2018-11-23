Комплексная оперативно-профилактическая операция «Такси» проходит во Владивостоке, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

Всего за один день проведения профилактического мероприятия автоинспекторы уже выявили и привлекли к административной ответственности 13 водителей такси.

Сотрудники отдела технического надзора будут проверять автомобили такси в течение ближайшей недели. Особое внимание будет уделено наличию путевых листов, техническому состоянию машин и наличию разрешения на перевозку пассажиров.

Отметим, в прошлом году на территории Владивостокского округа зарегистрированы 34 дорожно-транспортных происшествия, случившихся по вине водителей такси. За различные нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения к административной ответственности привлечены 3287 водителей.

В этом году зафиксировано 1 дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал водитель такси. К административной ответственности в январе 2019 года привлечены 127 таксистов.

О фактах нарушения законодательства водителями такси приморцев просят сообщать в территориальные органы внутренних дел по месту жительства. По всем сообщениям полиция примет меры реагирования.

Накануне громкое дело было расследовано в Приморье. Пытавшиеся убить таксиста пьяные ухари получили длительные сроки заключения. Удерживая жертву на заднем сиденье автомобиля, злоумышленники приехали в поселок Кавалерово, чтобы обналичить денежные средства в банкомате. Проезжая по оживленной улице, выбрав удобный момент, потерпевший выпрыгнул из салона движущегося автомобиля. Прохожие доставили мужчину в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Дмитрий Санников