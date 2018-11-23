В Хабаровском крае специалисты Россельхозназора пресекли реализацию свинины неподтвержденного качества и безопасности, сообщает DEITA.RU.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проведена проверка магазина «Лотос», расположенного в поселке Октябрьский Ванинского района.

В ходе проверки обнаружена свинина весом 1,8 кг и мясо курицы 19,6 кг без ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, в торговой точке выявлена свинина с истекшим сроком годности общим весом 1,5 кг.

Данные нарушения могут способствовать возникновению и распространению заболеваний среди людей и животных.

По данному факту возбуждены административные дела, составлено 5 протоколов, выдано предписание об устранении выявленных нарушений, продукция помещена на изолированное хранение. Мясо с истекшим сроком годности уничтожено.

Ирина Петрова