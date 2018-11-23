Еще один "автоутопленник" обнаружен в Приморье, сообщает DEITA.RU.

Несмотря на агитацию МЧС, постоянные снимки в соцсетях, предупреждающие знаки - люди продолжают рисковать своими автомобилями и жизнями.

На Русском острове автомобилисты не рассчитали свои силы и возможности, пренебрегли всеми запретами - и вот результат. Автомобиль практически полностью ушел под лед. Отметим, что сейчас во Владивостоке температура воздуха держится на уровне около +3 +5 градусов.

Василий Кучин