Специалисты Примгидромета обещают жителям Приморья теплую погоду, сообщает DEITA.RU.



На предстоящих выходных синоптическая ситуация в Приморском крае будет складываться под воздействием двух основных факторов: над районами Якутии будет развиваться активная циклоническая деятельность, а антициклон с районов Забайкалья сместится далеко на юг. Приход холода с севера прекратится, воздушная масса начнёт поступать с юга. В ночные часы морозы отступят.

Минимальная температура воздуха −19…−29 °С, на побережье −7…−12 °С. Днём в субботу, 16 февраля, воздух прогреется до −1…−8 °С, на юге края возможны оттепели до +2 °С. В воскресенье станет ещё теплее, и положительные температуры охватят большую часть края. Однако на севере Приморья сохранятся минусовые значения.

На выходных во Владивостоке будет тепло. Так, в ночь на субботу минимальная температура воздуха составит −9…−13 °С, максимальная, 0…−3 °С. В воскресенье температурный фон ночью и днем повысится на 2–4 градуса.

Ирина Петрова