Чиновники администрации «любимого города Путина» утверждают, что до скандального самосуда жалоб от родителей не поступало. Это заявление вызвало шквал возмущения в Большом Камне, сообщает DEITA.RU.









Скандальная история с самосудом над школьником школе №2 Большого Камня стремительно набирает обороты. От жалоб родителей учеников 5 Б класса она дошла до заведения уголовного дела на этих же родителей. Однако чиновники мэрии заявляют, что никаких заявлений от родителей страдавших от рук хулигана детей до инцидента с унитазом не поступало.

Вчера, 21 февраля, власти Большого Камня официально открестились от каких-либо обращений со стороны родителей. Так, и.о заместителя мэра Светлана Березницкая заявила, что заявление от родителей на имя директора школы №2 поступило лишь 19 февраля. Такой поворот вызвал шквал возмещения в социальных сетях, в редакцию DEITA.RU прислали фотографии декабрьских заявлений директору школы и в полицию с просьбой вмешаться в «нездоровую» ситуацию, а также от отказ в возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений хулиганом одному из его одноклассников.



В социальных сетях многие жители Большого Камня, как и родители учеников многострадального класса, заявляют, что о трудной ситуации было известно давно. Но местные власти, как и руководство школы, просто бездействовали. И сейчас лишь пытаются скрыть следы своего полнейшего бездействия.





«Мой ребенок не учится в этой школе, но об этом мальчике я слышала от родителей. Все знали эту ситуацию, а сейчас перевернули так, что родители сами виноваты, раньше якобы надо было бить тревогу. Что и следовало ожидать, защищаешь своего ребенка, а в итоге виноват. Дурдом», - негодуют пользователи соцсетей в Большом Камне.

Накануне стало известно, что директора школы №2 и руководителя класса отстранили от работы, а Светлане Березницкой и начальнику управления образования города объявлены дисциплинарные взыскания в виде выговора.

Напомним, в школе №2 родители окунули в унитаз ученика 5 класса, которого они обвиняют в том, что он постоянно терроризирует одноклассников. Несколько дней назад мальчишка ударил девочку, из-за этого она оказалась на больничной койке с подозрением на разрыв селезенки. Утром 20 февраля отец девочки решил проучить обидчика с помощью унитаза и оказался участником уголовного дела.

Отметим, ранее DEITA.RU сообщало, что еще до громкой огласки родители неоднократно обращались к учителям, ПДН и органы власти. Реакции не последовало.



Светлана Алеутская