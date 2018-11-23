Американский энтомолог Томас Шиа-Веллер провел эксперимент и выяснил, по какой причине пчелу выбирают правую сторону во время полета, сообщает DEITA.RU.

Он решил выяснить, какую сторону выбирают пчелы при выборе гнезда на открытой местности. Для эксперимента ему понадобилось порядка 180 медоносных пчел. Энтомолог создал для них два пространства, в одном из которых не было каких-либо заграждений, а во второй представлял собой лабиринт в виде дерева с двумя сторонами.

Оказалось, что во время пребывания на открытом пространстве большинство участников эксперимента выбрали правую сторону. Это позволило Шиа-Веллеру доказать, что большинство пчел являются правшами. В древовидном лабиринте никакой особой закономерности выбора право или лево у пчел не обнаружилось.

Ученый-энтомолог доказал выводы своих австралийских коллег: пчелы действительно в большинстве случае являются правшами, однако это во многом зависит от ситуации – в открытом пространстве медоносные пчелы чаще летят в правую сторону для поиска пищи или места для гнезда.

Ирина Петрова