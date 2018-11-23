Почему преподаватели ВУЗов и академики Дальневосточного отделения РАН на протяжении последних 6 лет не могут заселиться в собственные дома и квартиры на Русском острове, из-за чего застройщик постоянно сдвигает сроки сдачи масштабного жилищного комплекса для бюджетников, и где все это время живут люди, которые должны были получить ключи от собственного жилья еще в 2015-м, - рассказали в эфире радио Mediametrics Владивосток члены инициативной группы ЖСК "Остров" Светлана Мурашкина и Иван Нагорный, сообщает DEITA.RU.

После саммита АТЭС, который прошел во Владивостоке в 2012 году, в правительстве был поднят вопрос о строительстве отдельного микрорайона для сотрудников ДВФУ и членов Российской академии наук, а чуть позже и многодетных семей - на территории острова Русский, состоящего из нескольких многоэтажных домов, таунхаусов и сопутствующей инфраструктуры. С 40 гектарами земли, безвозмездно выделенными федеральными органами буквально с первых лет строительства начались проблемы.

По словам председателя инициативной группы ЖСК "Остров" Ивана Нагорного, первый год члены кооператива выбирали проекты многоэтажных домов, собирали деньги, и уже в 2014 году большая часть суммы от пайщиков была внесена практически в полном размере. Но сразу после этого начались первые трудности: "Вблизи территории строительства были обнаружены 2 тысячи краснокнижных деревьев, которые нельзя было просто взять и вырубить, это уголовное дело. Поэтому нам пришлось нанимать специализированные компании для пересадки редких видов деревьев. Кроме этого, был обнаружено два памятника истории и архитектуры - стоянки корейских рыбаков XIX века", - рассказал Иван.

Все эти проблемы привели к тому, что два следующих года согласовывалась проектная документация, готовились участки, часть из которых находилась в зеленом массиве. В итоге, в конце 2015 года после выбора подрядчика и проектировщика строительство все-таки началось.

"Изначально этот проект подразумевался как государственный и предлагал преподавателям получить землю в собственность бесплатно. На тот момент утверждалось, что стоимость жилья будет составлять 41 тысячу рублей за квадратный метр. В 2015 обещали и господдержку, и среднерыночную стоимость жилья, даже Шувалов приезжал для этого, чтобы не было искажения информации, будто ученые строят себе какой-то элитный поселок. Это не элитное, а экономное жилье, и его не построили, а до сих пор пытаются", - добавила член инициативной группы ЖСК "Остров" Светлана Мурашкина.

Стоит отметить, что в 2016 году, когда начался этап активного строительства, генподрядчик ЗАО "Капителий" провел 3 дополнительных конкурса по выбору субподрядчика, и в результате цена за квадратный метр значительно выросла. "Несмотря на то, что часть членов кооператива считала, что это очень дорого, строительство продолжилось. Но руководство фонда РЖС, который тогда курировал проект, встретилось с членами кооператива и обязалось упростить проект жилья эконом-класса и поменять подрядчика и генподрядчика", - заявил Иван.

В 2016 году был заключен новый договор с компанией «Аркада», где средняя цена квадратного метра составила 46 тысяч рублей. Строительство снова возобновилось, но к 2017 году началось замедление темпов, а к августу темпы строительства упали до критического уровня.

В данный момент процент недостроя составляет около 50% - начато строительство 200 домов, около 50 многоэтажек в процессе закладки фундамента. Государство частично выполнило свои обещания и предоставило финансирование для строительства городской дороги и инфраструктуры поселка, где будет проведены газ, электричество, вода и канализация, инженерная инфраструктура также почти готова. Есть все основания полагать, что к концу 2019 года все объекты жилищного комплекса будут достроены и вступят в эксплуатацию.



Например, семья Носовых мечтает о собственном доме с начала 2012 года. Вступая в кооператив, Виктор и Анна надеялись, что построят небольшой дом, у ребенка будет своя отдельная комната: "Нам, как и всем остальным, обещали ипотеку на льготных условиях, но так ничего и не дали, потому что закон не позволяет кредитовать членов кооператива. В итоге мы продали однокомнатную квартиру, взяли кредит, который погашать будем очень долго. В надежде, что стройка закончится летом 2018 года, мы записали дочку в первый класс в школу на острове. Теперь возим каждый день с материка на Русский. Дочь постоянно спрашивает, почему у нас все заработанные деньги уходят на стройку дома, ведь его не строят. У нас обыкновенная семья: муж преподаватель, я бухгалтер".

Еще одна семья - Лысенко, в процессе оформления земли в собственность, заявила, что не ожидала возникновения сложностей со льготной ипотекой в одном из главных банков страны: "Мы пришли в ЖСК как многодетные, у нас четверо детей. Взяли кредит на 20 лет под залог недвижимости. Есть сложности со "Сбербанком" - понижать ставку по кредиту там не хотят, соцзащита тоже не помогает нам. Участники ЖСК не могут взять обычную ипотеку, ни один банк ее не дает, приходится изыскивать средства в виде нала, либо брать под залог уже имеющегося имущества, а там тоже куча подводных камней, подходит не все имущество, максимум дают 50-60% от стоимости".

Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться членам кооператива, Иван Нагорный подчеркнул, что без господдержки реализация этого проекта была бы невозможной: "Земля выделена кооперативу государством в безвозмездное пользование, оказана финансовая помощь в сумме 824 миллионов рублей для строительства инженерных сетей, городских дорог и благоустройства территории. Постоянно оказывается помощь в ускорении решения местных бюрократических процессов. Мы надеемся, что благодаря этому, мы достроим свой посёлок быстро и без удорожания".

Максим Низкодубов