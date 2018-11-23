Две трети российских мужчин трудоспособного возраста (70 процентов) умирают из-за проблем, вызванных алкоголем. Об этом сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова радиостанции Вести ФМ, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о циррозах, язвенных болезнях желудка, осложнениях, панкреонекрозах, ранней гипертонической болезни. Это так называемая накопительная алкогольная смертность.

Так же высока смертность от острых заболеваний, вызванных алкоголем и приведших к летальному исходу.



Михаил Грач