День 8.

Корреспондент DEITA.RU продолжает путешествие по Юго-Восточной Азии, задавшись целью посетить 10 стран за 30 дней. Сейчас мы находимся в городе Ханой, что в переводе с вьетнамского означает «город, окружённый рекой».

«Что мне нравилось во Вьетнаме – это то, что здесь всегда было куда идти. И всегда было, чем заняться», - говорил Форрест Гамп в известном фильме. Так и есть, в этой стране вы всегда найдёте себе занятие, если задерживаться и не планировали, как в нашем случае. Вьетнамский Новый год решил всё за нас - билеты на все транспортные рейсы закончились.

Позже мы узнали, что надо было не полагаться на работников хостела, а ехать на автовокзал самим и искать способ добраться до Центрального Вьетнама «зайцами» - заплатив водителю, а не через билетную кассу. Что сделано, то сделано, на этот вечер 2 дня назад мы забронировали билеты из Ханоя в город Донг Хой, он находится более чем в 150 километрах от столицы. Транспорт заберёт нас прямо у хостела, до этого момента есть время понять столицу лучше.





Мы вышли из хостела и отправились рассматривать самое высокое здание в городе, а главное – город с его вершины. Забрели в небольшой парк, который называется Ly Thai To Park. Здесь находится памятник тому самому императору из легенды про черепаху и меч, о которой я рассказывала ранее.





Спустя 3 километра оффлайн карта показала, что идти еще семь - кажется, затея с прогулкой не удалась. Время поджимает, мы сели на автобус буквально наугад и поехали в сторону музея Ханоя, так как смотровая площадка SKY72 с обзором в 360 градусов, что расположена в самом высоком здании Ханоя Keangnam Landmark Tower, находится неподалёку.

Город вымер, другими словами не скажешь, вьетнамцы празднуют новогодние каникулы, как мы в России. На улицах по-прежнему мало людей, многие лавки закрыты. Большие проблемы в обменниках валют, поэтому мы снимаем в банкомате Agribank с комиссией в 23.000 донгов и 100 рублей от Сбербанка - это самый выгодный вариант.





Национальный музей вьетнамской истории в Ханое (National Museum of Vietnamese History, Bao Tang Lich su Viet Nam) содержит одну из самых полных экспозиций, повествующих об истории Вьетнама более чем тысячелетней давности и до современности. Это просто обязательное к посещению место, если вы хоть немного интересуетесь историей Вьетнама, которая насчитывает 22 века. Однако нам не суждено было рассмотреть экспозиции обоих зданий музея, так как работники музея тоже отдыхают в Новый год. Перед основным зданием была выставка деревьев бонсай, искусство выращивания которых пришло из Японии. По пути нам встретилось несколько человек и стадо коров, которые спокойно прошагали ровной вереницей вдоль городского забора.





Мы пришли к архитектурному комплексу Keangnam, который включает в себя 72-этажную башню и два 48-этажных здания-спутника. Внутри – безлюдно. Поднимаемся на лифте на самый верхний этаж – десятый. Почему десятый-то? Оказалось, что на смотровую площадку сегодня не подняться – выходной.





По общей площади башня занимает пятое место в мире среди всех одиночных зданий, при этом по высоте (336 метров) является лишь 35-м, хотя и самым высоким в Индокитае. Высота двух зданий-спутников - 212 метров. Стоимость строительства комплекса составила примерно 1 миллиард долларов. На этажах Keangnam располагается 5-звездочный отель, большое количество офисов крупных международных компаний, развлекательные объекты, клиники, центры досуга, кинотеатр, игровые зоны и так далее. А на самом верху находится обсерватория SKY 72 – Observatory in LANDMARK 72.

Мы не расстроились, вернулись в центр города на том же автобусе № 34, а вообще не бойтесь спрашивать у прохожих, с английским здесь туговато, но можно показать место на оффлайн карте.





Мы вернулись в исторический центр Ханоя, туда, где домики будто собраны из разных частей Лего. Ширина домов не превышает двух метров, а длина может исчисляться в десятках. Стоят они так близко к другу другу, что вся улица кажется одним домом. Мы заметили, что в некоторых торговых лавках всё очень по-семейному. Часто люди работают на первом этаже и живут в остальной части дома, а то и здесь же. Когда вы заходите в лавку, можно почувствовать себя в домашней обители. Границы личностного пространства весьма размыты.





В центре оказалось многолюдно, практически у каждого в руках – мороженое. Стало интересно, почему за мороженым Kem Trang Tien выстроились большущие очереди, а дальше как в СССР: «За кем стоите?». А что там продают – не так важно. Очень вкусное мороженое по демократичным ценам. Вкусы экзотические: какао, кокос, бобы, клейкий рис и другие.





Мы вернулись в хостел, чтобы ожидать автобус и познакомились с Айратом, это молодой человек из Казани, который работает в Китае, а во Вьетнам отправился на отдых. Он посоветовал обязательно брать на прокат байк, ведь во Вьетнаме – это основной вид транспорта. Дождавшись автобус, мы поняли, что с нами едет вчерашняя француженка, некоторые случайности в путешествии поражают.





Мы разместились в Слипинг басе - в ночном автобусе. При путешествии по Азии это отличная возможность сэкономить на проживании. Ночь – и вы там, где нужно. Чаще всего в таких автобусах два уровня кресел, которые размещаются в горизонтальном положении. О том, как прошла поездка в ночном автобусе, удалось ли выспаться и возможно ли самостоятельно посетить самую большую пещеру в мире - читайте в следующем материале.

Траты на сегодня: 7000 донг – билет на автобус на одного, 7000 – билет в автобусе на одного в обратную сторону, 23.000 -местное мороженое, 140.000 – обед, 20.000 – 2 бутылки воды, 2.526 рублей – автобус до Фонгня (оплата картой в хостеле).

Александра Чистик