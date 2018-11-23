В приморском городе Арсеньеве компания «Дальэнергосбыт» начнет отключать освещение в подъездах, сообщает DEITA.RU.

Как пишет паблик arstv, в тех домах, где управляющие компании не платят за свет в местах общего пользования, компания «Дальэнергосбыт» отключит от электричества. Первыми предупреждение получили жильцы одного из домов микрорайона Интернат.

Собственникам квартир многоквартирных домов информация о предстоящих отключениях поступила непосредственно от ресурсоснабжающей компании. Гражданам попало письмо следующего содержания: «Сообщаем вам о наличии задолженности за потребляемую электрическую энергию по состоянию 8 февраля 2019 года в сумме 87213,68 рубля по договору ресурсоснабжения, заключенного между ООО «УютБытСервис» и ПАО «ДЭК». В связи с чем, в адрес ООО «УютБытСервис» направлено уведомление о самостоятельном ограничении потребления электрической энергии путем отключения электроустановок мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании ООО УК «УютБытСервис».





Ваша управляющая компания, в соответствии с действующим законодательством, несет полную ответственность перед собственниками за бесперебойное электроснабжение многоквартирного дома.

Дата проведения самостоятельного ограничения 28 февраля 2019 года», — говорится в письме.

Екатерина Брязгунова