В Хабаровском крае транспортные полицейские задержали несовершеннолетних, переходивших пути в неустановленном месте, сообщает DEITA.RU.

В дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Новый Ургал поступило сообщение от машиниста грузового поезда о том, что по железнодорожным путям на перегоне ст.Чемчуко-ст.Ургал-1 в сторону поселка Солони идут двое детей.

Сотрудники линейного отдела полиции и доставили их в дежурную часть. В ходе беседы с подростками 16-ти и 17-лет выяснилось, что они разыскиваются сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Верхнебуреинскому району по подозрению в совершении преступления – угон автомобиля.

Ранее подростки неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Полицейские провели с подростками профилактическую беседу о соблюдении правил безопасного поведения на железной дороге, составили протоколы об административном правонарушении по ч.5 ст. 11.1 КоАП РФ и передали ребят сотрудникам в ОМВД России по Верхнебуреинскому району.

Ирина Петрова