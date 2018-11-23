В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту кражи 400 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.

По информации СК, дело завели в отношении подростка из города Чернушки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя города Чернушки. Его обвиняют в краже 400 тысяч рублей.

По данным следствия, несовершеннолетний забрался в торговый павильон и похитил 400 тысяч рублей. На эти деньги он купил себе дорогую одежду и мобильный телефон, а оставшиеся денежные средства раздал друзьям. Расследование уголовного дела продолжается.

Ирина Петрова